Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Gdańsku zatrzymali 49 osób, które wyłudziły łącznie ponad 3,5 mln zł Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający korupcję w toku śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku i przy pomocy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 49 osób, w tym organizatora przestępczego procederu. Jak ustalono, 53-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, zajmował się doprowadzaniem towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wypłaty odszkodowań z polis AC i OC za zdarzenia losowe, które faktycznie nie miały miejsca. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Dzięki pracy policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną, 49 osób zostało zatrzymanych i usłyszało łącznie 146 zarzutów. Dotyczą oszustw na szkodę firm ubezpieczeniowych, wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, zawiadamiania o niepopełnionych przestępstwach, składania fałszywych zeznań, a także poświadczania nieprawdy w dokumentach. Wśród osób podejrzanych jest organizator procederu, agent ubezpieczeniowy i m.in. 19 kobiet.

Jak wynika z ustaleń, 53-letni mężczyzna, co najmniej od 2014 roku wyszukiwał osoby, które godziły się fikcyjnie rejestrować na swoje dane luksusowe samochody. Następnie pojazdy te wskazywano jako kradzione bądź uczestniczące w kolizjach, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na skutek zgłoszenia do firmy ubezpieczeniowej rzekomej szkody, dochodziło do wypłaty nienależnego odszkodowania, w jednorazowej kwocie sięgającej nawet 150 tys. zł .

Osoby, które godziły się na fikcyjne rejestracje pojazdów, których w rzeczywistości nawet nie widziały, otrzymywały od niego od 1 tys . do 6 tys. zł . Działalność mężczyzny i osób z nim współpracujących doprowadziła do wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości ponad 3,5 miliona złotych.

Wobec 53- latka sąd zastosował tymczasowy areszt, wobec pozostałych 48 osób zastosowane zostały dozory Policji, zakazy opuszczania kraju, oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczone zostały również pieniądze oraz nieruchomości podejrzanych w wysokości ok. 3 mln zł.