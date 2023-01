Poszukiwania schorowanego 73-latka zakończone. Senior odnaleziony przez policjantów Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy na szali położone jest ludzkie życie i zdrowie, to nie ma czasu do stracenia. W niedzielę (15 stycznia) w sulęcińskiej jednostce ogłoszony został alarm, w związku z zaginięciem 73-letniego mężczyzny. Od kilku godzin nie powrócił on do miejsca zamieszkania. Zapadał zmrok, padał deszcz, a temperatura na zewnątrz była coraz niższa. Senior był osobą schorowaną, miał problemy z pamięcią. Sierżant Adam Cieśla i sierżant Michał Banaszak odnaleźli przemoczonego i zdezorientowanego seniora, 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną. Ogrzali i uspokoili, a następnie zawieźli do rodziny.

W niedzielę (15 stycznia) zaniepokojona córka zwróciła się do sulęcińskiej Policji z prośbą o pomoc w odnalezieniu ojca. 73-letni mieszkaniec gminy Torzym około godziny 14.00 wyszedł na spacer. Gdy długo nie wracał, rodzina zaczęła szukać go na własną rękę – bez efektu. Kiedy zaczął zapadać zmrok, zadzwonili do dyżurnego jednostki opisując sytuację. Już po pierwszych kilku zdaniach, stało się jasne, że zdrowie i życie mężczyzny może być zagrożone z uwagi na jego stan zdrowia. Temperatura za zewnątrz była coraz niższa. Padał deszcz. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że został ogłoszony alarm dla całego stanu osobowego jednostki. Policjanci natychmiast zostali skierowani do poszukiwań. Sprawdzali drogi pobliskich miejscowości, jak i tereny leśne. Rozpytywali pracowników stacji paliw. Z ogromnym zaangażowaniem starali się złapać jakikolwiek trop. Wspierali ich strażacy i WOPR-owcy . W pewnym momencie, funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego w składzie sierżant Adam Cieśla oraz sierżant Michał Banaszak w miejscowości Boczów (około 5 kilometrów od miejsca zamieszkania zaginionego) zauważyli starszego zdezorientowanego mężczyznę. Uczucie ulgi, gdy okazało się, że to poszukiwany 73-latek nie miało końca. Był przemoczony i zmęczony. Nie miał świadomości gdzie dokładnie się znajduje. Policjanci zaopiekowali się seniorem. Ogrzali i uspokoili, a następnie zawieźli do rodziny.