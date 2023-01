Miał odmrożone nogi - pomogli dzielnicowi

Zima to czas, w których szczególnie należy zwracać uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Tak było i tym razem. Policjanci podczas sprawdzania pustostanów pomogli 65-latkowi, który nie mógł poruszać się o własnych siłach. Przez to też nie jadł i nie pił od kilku dni. Po interwencji mundurowych mężczyzna trafił do szpitala.