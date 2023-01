Brawo za właściwą reakcję Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ta historia jest kolejnym przykładem, że warto reagować. Jeden telefon z informacją dał konkretny efekt. Tym razem dzięki zgłoszeniu pomoc otrzymał 56-latek, któremu groziło wychłodzenie. Ze zmarzniętym mężczyzną był już utrudniony kontakt. Załodze karetki pogotowia przekazał go dzielnicowy.

Ta historia jest kolejnym przykładem, że warto reagować. Jeden telefon z informacją i w tym przypadku dał konkretny efekt. Tym razem dzięki zgłoszeniu jednego z mieszkańców gminy Grodzisk pomoc otrzymał 56-latek, któremu groziło wychłodzenie. Dzielnicowy zastał go w pustostanie. Ze zmarzniętym mężczyzną był już utrudniony kontakt. Policjant natychmiast wezwał pogotowie, natomiast zgłaszający widząc w jakim stanie znajduje się 56-latek, zaoferował mu ciepły posiłek. Jak ustalił dzielnicowy, mężczyzna pochodził z miejscowości znacznie oddalonej od tej, gdzie go znaleziono. Dodatkowo, od kilku dni nic nie jadł. Załodze karetki pogotowia przekazał go dzielnicowy.

Policjanci apelują, bądźmy czujni, ponieważ każdy z nas może pomóc ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza, kiedy nie mają gdzie przenocować. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.