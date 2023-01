Napadł z nożem na stację paliw i uciekł. Został ustalony i zatrzymany przez policjantów Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Witnicy ustalili i zatrzymali podejrzanego o rozbój. Zamaskowany mężczyzna wszedł na stację paliw z nożem, zabrał pieniądze i uciekł. Dzięki doświadczeniu i znajomości swojego terenu, funkcjonariusze z komisariatu dotarli do podejrzanego. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.

Funkcjonariusze zostali wezwani we wtorek, 10 stycznia br. , po godzinie 23.00 do Białcza, gdzie miało dojść do napadu na stację paliw. Zamaskowany mężczyzna wszedł do budynku z nożem, zabrał pieniądze i uciekł. Na miejscu przestępstwa pracowali śledczy, by zebrać niezbędne dowody. Policjanci służb kryminalnych starali się ustalić tożsamość podejrzanego. Informacji nie było zbyt wiele, a działań nie ułatwiał ogólny opis sprawcy. Przez kolejne godziny funkcjonariusze szukali śladów, które pomogłyby dotrzeć do podejrzanego. Podczas działań policjanci odnaleźli porzucony w Witnicy rower, który został wcześniej skradziony i jak eiś okazało, wykorzystany przez sprawcę napadu.

W tej sprawie istotne było doświadczenie i znajomość Witnicy przez dzielnicowego i kryminalnego z komisariatu. Mimo braku szczegółowych informacji, celnie wytypowali podejrzanego o rozbój. Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka na terenie Witnicy. Mężczyzna został przesłuchany i przedstawiono mu zarzut rozboju z użyciem noża, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia. Na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę, sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na trzy miesiące.