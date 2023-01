Policjanci pilotowali auto z rodzącą kobietą Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej komendy pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą. Dzięki działaniom funkcjonariuszy przyszła mama w porę dotarła do szpitala.

W czwartek, 12 stycznia br. , około godz. 8.00 policjanci ruchu drogowego otrzymali informację, że na drodze krajowej nr 52 w Jaroszowicach, znajduje się samochód osobowy z rodzącą pasażerką. Jej kierowca poprosił policjantów telefonicznie o pomoc z uwagi na to, że na drodze zaczął tworzyć się korek. Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego wadowickiej komendy i za jego zgodą przeprowadzili pilotaż przyszłych rodziców do szpitala w Wadowicach. Dzięki ich działaniom przejazd przez miasto przebiegł szybko i sprawnie. Przyszła mama na czas dotarła do szpitala, gdzie trafiła pod fachową opiekę. Przed godziną 9.00 rodzice powitali na świecie swoją córeczkę.