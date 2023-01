Tarnowscy kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy udziale funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Narkotyków KWP z Krakowa, a także specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków. Zabezpieczono ponad 4 kilogramy amfetaminy, mefedronu oraz kilkadziesiąt 20- i 30-litrowych beczek z półproduktem do wytwarzania tych narkotyków. W ten sposób zapobiegli wytworzeniu kilkuset kilogramów substancji narkotycznych, które nie trafią na rynek. Zatrzymano 5 osób, które zostały tymczasowo aresztowane.

W piątek w południe policjanci z tarnowskiej komendy sfinalizowali prowadzoną sprawę operacyjną. Z informacji, jakie docierały wcześniej do nich wynikało, że w jednym z domów w Porębie Radlnej produkowane są narkotyki w dużych ilościach. Tuż po godzinie dwunastej w domu w Porębie Radlnej pojawili się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na miejscu zastano 5 osób, dwie kobiety w wieku 59 i 21 lat, a także 3 mężczyzn w wieku 29, 29 i 22 lat. Wszyscy - to mieszkańcy Tarnowa – zostali zatrzymani.

Podczas przeszukania i oględzin ustalono, że dom był specjalnie przygotowany do produkcji znacznej ilości narkotyków, a świadczyły o tym między innymi zgromadzone tam półprodukty w 20- i 30-litrowych beczkach, których policjanci odnaleźli kilkadziesiąt. Pierwsze sprawdzenia wykonali strażacy-chemicy, wykluczając, by odnalezione substancje były wybuchowe. Następnie do działań przystąpili specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy zbadali zabezpieczone substancje w stanie stałym, oraz ciekłym. Zostały one zidentyfikowane jako mefedron, amfetamina, natomiast substancje ciekłe jako półprodukty konieczne do ich wytwarzania. W sumie zabezpieczono ponad 4 kilogramy gotowych narkotyków oraz kilkadziesiąt beczek o różnej pojemności z półproduktami, z którym można było wytworzyć wymienione substancje psychotropowe w ilości nawet kilkudziesięciu kilogramów.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty dotyczące wytwarzania narkotyków (określone w artykule 53 ust. 2 i 54 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a za ich naruszenie grozi im kara pozbawienia wolności nie krótsza niż trzy lata. Piątka zatrzymanych trafiła do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, który wystąpiła z wnioskiem do tarnowskiego sądu o zastosowanie zapobiegawczych środków izolacyjnych wobec podejrzanych. Tarnowski sąd na posiedzeniu zastosował w niedzielę wobec wszystkich zatrzymanych areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie z tarnowskimi policjantami.