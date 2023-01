Ukradł paliwo i potrącił pracownika stacji. Został zatrzymany i trafił do aresztu Data publikacji 16.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i działaniom podjętym przez kryminalnych z Osowy i komendy miejskiej zatrzymany został kierowca, który z jednej ze stacji paliw ukradł paliwo warte prawie 750 złotych. Złodziej, uciekając i chcąc utrzymać się w posiadaniu ukradzionej benzyny, potrącił zatrzymującego go pracownika stacji. 31-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za kradzież rozbójniczą. W piątek sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W środę, 11.01.2023 roku, po południu, policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji paliw w Osowej i potrąceniu pracownika stacji, który zareagował na tę sytuację. Dyżurny o zdarzeniu poinformował podległe patrole i przekazał komunikat o pojeździe sprawcy i natychmiast skierował na miejsce policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że około godziny 15.00 na stację podjechała osobowa toyota. Mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, zatankował paliwo za prawie 750 złotych, a następnie bez płacenia chciał odjechać. Kiedy pracownik stacji próbował uniemożliwić mu ucieczkę, kierowca toyoty potrącił mężczyznę i odjechał.

Sprawą od razu zajęli się policjanci z Osowej. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili rejon oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informację na temat zdarzenia oraz sprawcy. Policjanci zabezpieczyli monitoring, który szczegółowo przeanalizowali. Na skutek prowadzonych działań i zdobytych informacji, w środę wieczorem w Redzie kryminalni z komisariatu w Osowej, we współpracy z kryminalnymi z komendy miejskiej, zatrzymali 31-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o to przestępstwo. Ponadto funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli toyotę, którą poruszał się sprawca.

31-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzięki zebranemu przez śledczych materiałowi dowodowemu podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut za kradzież rozbójniczą, a sąd aresztował go na trzy miesiące. Za kradzież rozbójniczą grozi do 10 lat więzienia.