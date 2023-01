Dzięki współpracy policjantów i celników udaremniono trzy próby przemytu niedozwolonych substancji na łączną kwotę prawie 19 mln złotych Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie we współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w grudniu 2022 roku udaremnili na Lotnisku Chopina przemyt narkotyków, prekursorów do ich produkcji oraz nielegalnych farmaceutyków na łączną kwotę prawie 19 milionów złotych.

Dzięki współpracy policjantów KPPL Warszawa-Okęcie i funkcjonariuszy Urzędu Celnego udaremniono przemyt BMK - prekursoru kategorii pierwszej, mogącego służyć do produkcji amfetaminy. Podejrzana przesyłka została zatrzymana na Lotnisku Chopina w Warszawie. Rynkowa wartość zabezpieczonej substancji wynosi około 5 milionów złotych.

Na Terminalu Cargo Lotniska Chopina w Warszawie w przesyłce nadanej drogą lotniczą w Chinach ujawniono ponad 700 tysięcy sztuk tabletek na potencję. Podejrzane farmaceutyki nie posiadały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Rynkowa wartość zabezpieczonych tabletek to 8 milionów złotych.

Kolejną przesyłką, która wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy została nadana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zawartość przesyłki miało stanowić 95 sztuk słojów miodu o pojemności 1 litra. Jak się później okazało zabezpieczony płyn zawierał kannabinol HHC i THC. Wartość zabezpieczonego przez policjantów mienia to blisko 6 milionów złotych.

Próba przewozu substancji psychoaktywnych jest przestępstwem z art. 55 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, za którego popełnienie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego nie posiadając pozwolenia stanowi przestępstwo z art. 124 Ustawy Prawo Farmaceutyczne i zagrożone jest karą ograniczenia wolności do lat 2. Łączna wartość zabezpieczonego przez lotniskowych policjantów mienia wyniosła blisko 19 milionów złotych. Postępowanie we wszystkich tych sprawach nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.