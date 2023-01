Poszukiwani w Niemczech i Niderlandach zatrzymani przez „poszukiwaczy” z KWP Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Po otrzymaniu informacji z Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP zs. w Radomiu o prowadzeniu międzynarodowych poszukiwań dwóch obywateli Polski, policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali 31-latka poszukiwanego przez Niemcy i 45-latka poszukiwanego przez Niderlandy.

45-letni mężczyzna poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania (ENA) oraz Europejskim Nakazem Dochodzeniowym (END) przez wymiar sprawiedliwości Niderlandów w związku z kradzieżą kwalifikowaną, uszkodzeniem ciała, uprowadzeniem osoby oraz bezprawnym pozbawieniem wolności oraz przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ukrywał się w całej Polsce, między innymi na Mazowszu. Tym sposobem sprawa trafiła do „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy mieli wytropić podejrzanego.

Mężczyzna zmieniał adresy zamieszkania, gdy policjanci trafili na jego ślad od razu wsiedli w radiowozy, kierując się na teren powiatu wrocławskiego, gdzie kilka dni temu zatrzymali 45-latka. Mężczyzna nie krył zaskoczenia, gdy na jego rękach zatrzasnęły się policyjne kajdanki. Trafił do najbliższego aresztu, w którym będzie oczekiwał na ekstradycję.

Podobny los spotka 31-letniego mężczyznę z Gostynina, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez wymiar sprawiedliwości w Niemczech za wielokrotne włamania. Mężczyzna ukrywał się na terenie powiatu sochaczewskiego. Tylko co pewien czas spotykał się z rodziną w różnych miejscach w kraju. Został zatrzymany na terenie dworca kolejowego w Warszawie, gdy wsiadał do pociągu zmierzającego do Radomia. Teraz zostanie przekazany do Niemiec.

To kolejne zatrzymanie na koncie „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy zostali pod koniec ubiegłego roku wydzieleni z Wydziału Kryminalnego KWP i obecnie stanowią już samodzielny Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu. Nie zmieniło się tylko jedno. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z Mazowsza, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się być nieuchwytni. Na ich liście są także osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury z całego kraju, ale także z innych państw europejskich.