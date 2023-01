Policjant w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Posterunku Policji we Frampolu, który jechał na służbę zauważył kierującego Hyundaiem, który najechał na wysepkę znajdującą się na rondzie. Jak się okazało 40 latek był pijany, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara finansowa.

Wczoraj po godzinie 21:00 policjant z Posterunku Policji we Frampolu, który był w drodze na służbę zauważył jadącego Hyundaiem kierowcę, który zjeżdżając z ronda na Alei Jana Pawła II w Biłgoraju najechał na krawężnik uszkadzając sobie auto. Funkcjonariusz zatrzymał się chcąc udzielić pomocy podróżującym.

Jak się okazało za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec Biłgoraja, który podróżował sam. Policjant wyczuł od kierowcy alkohol dlatego też uniemożliwił mu dalszą jazdę i powiadomił dyżurnego, który na miejsce skierował policjantów będących w służbie. Po przebadaniu kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do nawet 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60 tysięcy złotych.