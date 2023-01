Znęcał się nad matką ze szczególnym okrucieństwem, dostał areszt Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola zatrzymali 49-latka który usłyszał zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad matką. 76-latka w stanie skrajnego wycieńczenia wezwała pomoc pod pretekstem upadku ze schodów – taką legendę kazał podać syn pokrzywdzonej. Ratownicy i policjanci nie dali temu wiary i podjęli zdecydowane działania. Syn seniorki został aresztowany.

10 stycznia bieżącego roku, chwilę po godzinie 22.00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwoniła seniorka. Kobieta poinformowała dyspozytora, że spadła ze schodów i potrzebuje pomocy. Na miejsce została skierowana załoga pogotowia ratunkowego. Medycy po obejrzeniu obrażeń zgodnie uznali, że rany i zasinienia to nie efekt upadku, a liczne ślady mogące świadczyć o znęcaniu się nad starszą kobietą. 76-latka miała siniaki na całym ciele, podbite oko, była skrajnie wycieńczona. Służby ratunkowe natychmiast zawiadomiły Policję.

Na miejsce zostali skierowani policyjni wywiadowcy. W rozmowie z seniorką, funkcjonariusze potwierdzili podejrzenia medyków. 76-latka przyznała bowiem, że syn znęcał się nad nią - miał uderzać ją pięścią i butelkami po głowie. Seniorka przez kilka dni miała leżeć w przejściu do kuchni, a syn miał po niej przechodzić chcąc dostać się do pomieszczenia.

Policjanci podjęli natychmiastową decyzję o zatrzymaniu podejrzewanego. Podczas przeszukania domu za 49-latkiem, znaleźli go ukrywającego się pod kołdrą w pokoju na piętrze. Mężczyzna był nietrzeźwy, dlatego trafił do izby wytrzeźwień. Tymczasem seniorka została przewieziona do jednego ze szpitali w mieście. O sprawie zostały poinformowane też instytucje pomocowe.

Następnego dnia policjanci przesłuchali lekarza na okoliczność ujawnionych u 76-latki obrażeń. Podejrzewany przyznał, że znęcał się nad matką. przez kilka dni matce miał podawać jedynie wodę, a kiedy jej stan był niepokojący, miał kazać jej wezwać pogotowie pod legendą upadku ze schodów.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez śledczych z komisariatu drugiego w Opolu materiale, prokurator zdecydował o wszczęciu w tej sprawie śledztwa i skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 49-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą ze szczególnym okrucieństwem i trafił prosto za więzienne mury.