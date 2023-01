Lubuski dzielnicowy Wicemistrzem Polski w kolarstwie przełajowym Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W życiu powinno się mieć pasję lub hobby, które pozwoli się oderwać od codziennych problemów. Zdarzają się przypadki, kiedy pasja i praca wzajemnie na siebie pozytywnie wpływają. Młodszy aspirant Filip Pendrak jest dzielnicowym w przywróconym Posterunku Policji w Zbąszynku. W czasie wolnym, ale i w służbie wielokrotnie jeździ rowerem. Dzięki temu utrzymuje doskonałą kondycję fizyczną i sięga po sportowe trofea. W sobotę wywalczył tytuł Wicemistrza Polski w kolarstwie przełajowym. Gratulacje!

W pracy Policjanta dobra kondycja to podstawa, szczególnie w przypadku służących na tak zwanej pierwszej linii. Jednak dbanie o nią, to nie tylko kwestia miejsca pracy. Dla wielu to również pasja. Tym właśnie jest kolarstwo, dla dzielnicowego z Posterunku Policji w Zbąszynku młodszego aspiranta Filipa Pendraka. Filip od wielu lat bierze udział w zawodach kolarskich. Jest zdobywcą wielu tytułów w tej dyscyplinie. Teraz może pochwalić się kolejnym.

W sobotę, 14 stycznia wystartował w zawodach Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W kategorii Amator 35-39 lat, Filip zajął 2 miejsce. Trasa miała długość 2800 metrów oraz przeszkody w postaci schodów, sekcji piachu, podbiegów, podjazdów i trawersów. Dzień wcześniej obfite opady deszczu pokryły cześć trasy błotem, co według Filipa tylko „uatrakcyjniło” wyścig. W Mistrzostwach Polski brało udział 620 osób. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.