Uwierzyły fałszywemu policjantowi - straciły znaczną sumę pieniędzy. Nie przekazujmy NIKOMU pieniędzy bez względu na to za kogo się podaje!

W poniedziałek, 16 stycznia doszło do czterech prób oszustw metodą na policjanta. W dwóch przypadkach seniorzy zachowali ostrożność i nie dali się oszukać. Niestety pozostałe dwie seniorki uwierzyły osobom przedstawiającym się za policjantów i straciły znaczną sumę pieniędzy. Łączna wartość strat to kilkadziesiąt tysięcy złotych, które kobiety włożyły do reklamówek i powiesiły na ogrodzeniu swoich posesji. Pamiętajmy, aby nikomu nie przekazywać pieniędzy, bądź kosztowności. Prawdziwi policjanci NIGDY nie proszę o przekazanie pieniędzy, dostępu do naszych kont bankowych i nie opowiadają o prowadzonych przez siebie policyjnych działaniach.