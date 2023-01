Krakowscy policjanci zabezpieczyli nielegalne automaty do gier Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 19 automatów do gier hazardowych, znajdujących się w hali magazynowej na terenie jednej z miejscowości w powiecie krakowskim. Posiadaczowi nielegalnych urządzeń grożą wysokie kary finansowe.

12 stycznia br. kryminalni krakowskiej komendy miejskiej zwalczający przestępczość gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie udali się do jednej z miejscowości w powiecie krakowskim, gdzie jak ustalili, w hali magazynowej przechowywane są urządzenia służące do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze przeszukali halę, w której znaleźli 19 automatów służących do gier hazardowych, duże ilości akcesoriów zamiennych do automatów, a także szereg dokumentacji, w tym m.in. umowy najmu lokali obejmujący teren całej Polski, w których mogły być organizowane nielegalne gry hazardowe. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach oraz dwa motocykle marki Harley Davidson o łącznej wartości ok. 120 tys. zł. Według Ustawy o Grach Hazardowych posiadanie 19 automatów do nielegalnych gier hazardowych zagrożone jest karą administracyjną do 1.900.000 zł.