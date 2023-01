Policjanci odzyskali dwie naczepy warte około 170 tys. złotych Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sochaczewscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu odzyskali dwie naczepy warte około 170 tys. złotych, które zostały ukradzione z jednego z parkingów w gminie Młodzieszyn. Zatrzymano również mężczyznę podejrzanego o ich kradzież. Mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły piątek (13.01.2023 r.) w gminie Młodzieszyn doszło do kradzieży dwóch naczep z niestrzeżonego parkingu. Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa, a także odzyskania ukradzionych dwóch chłodni wartych około 170 tys. złotych.

Kryminalni ustalili, że w nocy na parking wjechał ciągnik siodłowy. Jego kierowca podpiął naczepę do pojazdu i odjechał. Kilka godzin później w ten sam sposób ukradł drugą chłodnię. Policjanci ustalili, że związek z kradzieżą może mieć 48-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego. Funkcjonariusze zatrzymali go i doprowadzili do sochaczewskiej komendy.

Policjanci nie ustawali w poszukiwaniach. Dzień po kradzieży kryminalni z Sochaczewa odnaleźli pierwszą z naczep. Miała zdjęte tablice rejestracyjne i usunięto jej tabliczki znamionowe. W odzyskanie naczep zaangażowali się również funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy chwilę później zabezpieczyli drugą z ukradzionych naczep.

Mężczyzna podejrzany o przestępstwa usłyszał dwa zarzuty kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.