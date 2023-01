Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem Powrót Generuj PDF Drukuj Nowodworscy mundurowi wraz z fundacją OTOZ Animals z Elbląga odebrali psa, który był skrajnie zaniedbany. Pies rasy labrador potrzebował natychmiastowej pomocy weterynaryjnej.

Pod koniec ubiegłego tygodnia dyżurny nowodworskiej policji został poinformowany przez inspektorów OTOZ Animals z Elbląga, że w jednej z miejscowości w gminie Stegna przy budzie w fekaliach leży pies. Jest zaniedbany, nie ma siły się poruszać i ma narośl, przypominającą wielkiego guza. W celu potwierdzenia przekazanych informacji dyżurny natychmiast skierował pod wskazany adres nowodworskich policjantów. Widok skrajnie zaniedbanego i umierającego czworonoga wzruszył policjantów i inspektorów. Policjanci zauważyli zwierzę, które było przemoknięte, przemarznięte, wychudzone i leżało we własnych odchodach. Pies nie miał siły się poruszyć, jego ciało było już objęte zaawansowaną martwicą. W znajdującym się obok domu, w którym mieszkał właściciel, nikogo nie było. Z uwagi na ciężki stan psa policjanci wspólnie z inspektorami OTOZ Animals podjęli decyzję o natychmiastowym zabraniu go i przewiezieniu do weterynarza. Po kilkudziesięciu minutach na miejsce dojechał 38 - letni właściciel psa, który uważał, że nic się nie stało. Mimo walki lekarzy weterynarii, psa nie udało się uratować.

Policjanci sporządzili oględziny miejsca zdarzenia i wykonali dokumentację fotograficzną. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok psa, oraz czynności procesowe policjantów, od których wyników zależeć będzie, kiedy i jakie zarzuty usłyszy właściciel czworonoga. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Właścicielowi psa może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.



Policjanci apelują do posiadaczy zwierząt o przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności o troskę i opiekę, a także przypominają, by nie być obojętnym na krzywdę zwierząt i o każdej niepokojącej sytuacji natychmiast poinformować odpowiednie służby.