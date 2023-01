Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z mundurowymi z wrocławskiego Psiego Pola udaremnili nielegalne wprowadzenie do obrotu 940 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów

Wspólne działania funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z mundurowymi z wrocławskiego Psiego Pola doprowadziły do zatrzymania 41-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który trudnił się wprowadzaniem do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy mogło wynieść ponad milion złotych. Mężczyźnie grozi teraz kara 3 lat pozbawienia wolności.