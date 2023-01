Podejrzany o udział w oszustwie metodą „na córkę” stanie przed sądem. Akt oskarżenia niebawem wpłynie do sądu Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa prowadzona przez kryminalnych krośnieńskiej komendy, w której 67-letni mężczyzna usłyszał zarzut współudziału w oszustwie metodą „na córkę”. Mężczyzna pełnił rolę kuriera i od starszej kobiety odebrał 31 tysięcy złoty. Pieniądze miały być rzekomo przekazane córce, która pilnie ich potrzebuje. W zatrzymaniu mężczyzny pomogła rodzina, która zaangażowała się w jego odnalezienie. Zgromadzony wówczas przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na zastosowanie wobec 67-latka tymczasowego areszt.

W środę, 23 listopada 2022 roku do pary seniorów z Krosna Odrzańskiego zadzwoniła kobieta, podając się za córkę, informując, że pilnie potrzebuje pieniędzy. Podczas rozmowy kobieta spytała ile gotówki posiadają w domu. O tym na co miały być przeznaczone pieniądze, miała poinformować później, w czasie spotkania.

Po przeliczeniu okazało się, że starsze małżeństwo może przekazać 31 tysięcy złotych, które to zgodnie z poleceniem mieli włożyć do dwóch kopert. W jeden miało znajdować się 30 tysięcy złotych, w drugiej pozostała gotówka. Ponadto, mężczyzna miał pójść w rejon jednego z banków, gdzie miała na niego czekać córka, natomiast kobieta miała czekać w domu na kuriera. Mężczyzna wykonał polecenie, jednak gdy przy banku nie zastał córki, wówczas udał się do zięcia, informując go o całym zdarzeniu. Wtedy to dotarło do nich, że padli ofiarą oszustwa. Nie udało im się jednak uchronić przed utratą pieniędzy, bo kurier zdążył już je odebrać.

O zdarzeniu poinformowano niezwłocznie krośnieńskich policjantów. W wyniku prowadzonych przez funkcjonariuszy działań, a także dzięki dużemu zaangażowaniu rodziny, którzy przekazali policjantom istotne w sprawie informacje, jeszcze tego samego dnia 67-latek został zatrzymany. W samochodzie przewoził on kopertę wraz z tysiącem złotych, które rodzina rozpoznała jako swoją własność. Ponadto funkcjonariusze w miejscu zamieszkania mężczyzny ujawnili 80 tysięcy złotych, pochodzenia których nie był w stanie racjonalnie wskazać. Policjanci zabezpieczyli pieniądze do sprawy. Podczas przesłuchania mężczyzna usłyszał zarzut współudziału w oszustwie dokonanym na starszym małżeństwie, polegającym na wprowadzeniu w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości osoby dzwoniącej i tego, że córka niezwłocznie potrzebuje pieniędzy w kwocie 31 tysięcy złotych, a następnie podając się za kuriera odebrał od kobiety te pieniądze.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego, a także szereg wykonanych przez policjantów czynności, pozwoliły na sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko 67-latkowi. Akt oskarżenia wraz aktami sprawy niebawem wpłynie do sądu, który zdecyduje o dalszym losie mężczyzny.

Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

