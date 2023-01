Policjanci z Uniejowa pomogli wyjść osobom z płonącego budynku Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu w Uniejowie z narażeniem życia weszli do budynku, w którym doszło do pożaru. W zadymionym pomieszczeniu odnaleźli dwie kobiety. Jedna z nich miała problemy z przemieszczaniem się. Po działaniach ratunkowych funkcjonariuszom oraz seniorce udzielono pomocy medycznej.

15 stycznia 2023 roku o godzinie 2:50 dyżurny poddębickiej jednostki otrzymał zgłoszenie o pożarze w Uniejowie. Na interwencję pod wskazany adres przyjechał miejscowy patrol policji. Przed budynkiem zastano zdenerwowanego mężczyznę, który oświadczył, że doszło do pożaru, a wewnątrz przebywają domownicy, 57 i 91-latka. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o ratowaniu osób. Szybko weszli do jego wnętrza. Piętrowy budynek był bardzo zadymiony, co utrudniało lokalizację kobiet. W pewnym momencie funkcjonariusze usłyszeli nawoływanie o pomoc. Pobiegli więc w kierunku, z którego dobiegały krzyki. W jednym z pomieszczeń odnaleźli dwie kobiety. 57-latka z pomocą funkcjonariuszki trafiła do wyjścia, gdzie przy asyście strażaków wyposażonych w butle z tlenem bezpiecznie opuściły wspólnie budynek. W tym samym czasie dowódca patrolu wyprowadził seniorkę na balkon, by zaczerpnęła świeżego powietrza. Kobieta miała problemy z poruszaniem się, więc wydostanie jej z budynku było znacznie utrudnione. Zadymienie pomieszczeń cały czas narastało, co zagrażało życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku. Funkcjonariuszka, widząc swojego kolegę z patrolu na balkonie przekazała strażakom informację o jego położeniu. Dzięki temu ci mogli pomóc policjantowi bezpiecznie wynieść kobietę z budynku. Na miejscu po działaniach ratunkowych, 91-latce oraz policjantom udzielono pomocy medycznej.