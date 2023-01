Nie zatrzymał się do kontroli drogowej - to nie była jego pierwsza ucieczka przed policjantami Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu oławskiego, który próbował uciec im na niezarejestrowanym motocyklu. Jak się okazało mężczyzna wsiadł za kierownicę będąc pod wpływem amfetaminy, mając już cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia do kierowania. Uciekając ulicami Wrocławia przed oznakowanym radiowozem Policji, stworzył realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również innych uczestników ruchu, łamiąc wiele przepisów drogowych. Podejrzanemu może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy umundurowany policjant ruchu drogowego dał kierującemu motocyklem wyraźny sygnał do zatrzymania się, ten początkowo zwolnił, a gdy tylko zrównał się z funkcjonariuszami gwałtownie przyspieszył. Tak zaczął się pościg ulicami Wrocławia, który zakończył się dla 43-latka w policyjnym areszcie.

Mężczyzna, uciekając na motocyklu łamał kolejne przepisy ruchu drogowego. Poczynając od niestosowania się do sygnałów dawanych przez osobę uprawnioną do prowadzenia kontroli drogowej, poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, na stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pewnym momencie jego brawurowa jazda dobiegła końca, gdyż tracąc na łuku drogi panowanie nad kierowanym motocyklem, wpadł do przydrożnych zarośli. Tak pościg dobiegł końca, a policjanci po założeniu kajdanek nieodpowiedzialnemu mężczyźnie poznali powody, dla których zdecydował się na tak desperacki krok. A było ich wiele.

W wyniku sprawdzenia w policyjnych bazach danych okazał się, że 43-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, cztery aktywne zakazy sądowe, a motocykl, którym uciekał nie był zarejestrowany i nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowej polisy OC.

Na tym interwencja się nie zakończyła. Mężczyzna przyznał się policjantom, że tego samego dnia zażywał amfetaminę, na co wskazał również pozytywny wynik przeprowadzonego przy użyciu narkotestu badania, a przy sobie miał woreczek strunowy z zapasem tego samego środka.

W trakcie zatrzymania 43-latek przyznał się również funkcjonariuszom, że to nie jego pierwsza ucieczka przed Policją, czego potwierdzeniem są aż cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Zatrzymany mężczyzna po brawurowej, lecz nieudanej próbie ucieczki trafił prosto do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W całym tym zdarzeniu możemy mówić o jednej pozytywnej rzeczy – nikt w nim nie ucierpiał.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Nagranie z interwencji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z interwencji (format mp4 - rozmiar 26.27 MB)