To już 15-lat funkcjonowania centrum współpracy służb z Polski i Niemiec Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku obchodzi swoje 15-lecie. Punkt zwany „sercem” wspólnych działań funkcjonariuszy z obu stron Odry, przez te wszystkie lata skutecznie zapewniał bezpieczeństwo i eliminował przestępczość w obszarze przygranicznym.

O skutecznej współpracy stróżów prawa z Polski i Niemiec pisaliśmy już wielokrotnie. To wiele rozwiązanych spraw kryminalnych, odzyskanych skradzionych pojazdów czy pomocy mieszkańcom strefy przygranicznej. Każda z nich ma wspólny element, którym jest zaangażowanie funkcjonariuszy pełniących służbę w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. To właśnie tam dochodzi do wymiany informacji oraz koordynacji wspólnych działań mundurowych z Polski i Niemiec.

Punkt w Świecku jest pierwszą tego typu placówką w Polsce. To największe centrum współpracy policyjnej w naszym kraju pod względem ilości wymienianych wniosków i przekazywanych informacji, a także właściwości terytorialnej. Poza tym w Polsce takie placówki funkcjonują także na granicy z Litwą (1), ze Słowacją (2) oraz z Czechami (2). W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, zwanym „sercem” wspólnych działań funkcjonariuszy z oby stron Odry, już od 15 lat dochodzi do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy funkcjonariuszami służb kryminalnych i prewencyjnych. W strefie Schengen, bez faktycznych granic państwowych, ma to ogromne znaczenie dla skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom.

Codziennie, przez całą dobę, blisko 70 funkcjonariuszy z Polski i Niemiec odpowiada za obsługę zdarzeń oraz realizację spraw na obszarze województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a w najpoważniejszych sytuacjach, także na terenie obu krajów. Wiodącą rolę w międzynarodowej wymianie informacji pełnią policjanci Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Odpowiadają oni za bezpośrednią współpracę z dyżurnymi poszczególnych jednostek oraz z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Poza tym funkcjonariusze zajmują się między innymi wymianą informacji w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, identyfikacją osób, ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych i zaginionych, koordynacją działań pościgowych czy przekazywaniem osób zatrzymanych na podstawie międzynarodowych listów gończych.

Funkcjonariusze z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku stale osiągają sukcesy w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Dzięki ich profesjonalnemu i skutecznemu działaniu było możliwe między innymi:

- zatrzymanie 39-latka, który demontował skradzione w Niemczech audi warte 155 tysięcy złotych,

- zatrzymanie 27-latka, który uciekając kradzionym autem, chciał przejechać policjanta i staranował radiowóz,

- zatrzymanie po pościgu dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo i posiadanie narkotyków,

- pomoc zagubionemu obywatelowi Niemiec w bezpiecznym dotarciu do celu,

- odzyskanie skradzionych busów wartych ponad 400 tysięcy złotych,

- odzyskanie skradzionego ciągnika wartego ponad milion złotych.

Te i wiele innych sukcesów zostały omówione podczas uroczystości z okazji 15-lecia Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. W środę (18 stycznia) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski, przedstawiciele służb mundurowych oraz samorządów i instytucji odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa w Polsce i Niemczech podsumowali i podziękowali sobie wzajemnie za 15 lat skutecznej współpracy. Była to także okazja, aby wymienić się cennymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania centrum w Świecku oraz zaplanować kolejne działania, które mogą mieć tylko jeden cel – skutecznie zwalczać przestępczość transgraniczną i zapewniać bezpieczeństwo w obszarze przygranicznym.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim