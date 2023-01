Szczęśliwy finał poszukiwań 78-latka Data publikacji 19.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 78-letniego mieszkańca gminy Końskie, którego zaginięcie w poniedziałkowy wieczór zgłosiła zaniepokojona rodzina mężczyzny. Od tego czasu wspólne poszukiwania prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Oddziału Prewencji Policji w Kielce, strażacy z PSP Końskie i druhowie z jednostek OSP, Konecki Oddział Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz rodzina i znajomi 78-latka. Dzięki podjętym działaniom, wczoraj około godziny 13 mężczyzna został odnaleziony, cały i zdrowy.

W poniedziałek wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Końskich otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, że po południu z miejsca zamieszkania wyszedł ich 78-letni krewny i do chwili obecnej nie powrócił. Ostatni raz mężczyzna widziany był jak kierował się w stronę pobliskiego lasu. Z ustaleń stróżów prawa wynikało, że senior mógł stracić orientację w terenie. Komendant Powiatowy Policji w Końskich insp. Rafał Zieliński ogłosił alarm jednostki. Wszyscy policjanci w trybie pilnym stawili się w komendzie i rozpoczęły się działania poszukiwawcze, w których brało udział miedzy innymi kilkudziesięciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Końskich i podległych komisariatów Policji, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Krakowie, przewodnik psa tropiącego z KPP w Końskich, Jędrzejowa oraz Włoszczowy, a także strażacy PSP Końskie, druhowie z OSP, przedstawiciele z Koneckiego Oddziału Poszukiwawczo-Ratowniczego oraz rodzina i znajomi 78-lata. Podczas poszukiwań użyto m.in. kamery termowizyjnej, lokalizatorów GPS oraz psów tropiących. We wtorek nad koneckim niebem krążył również policyjny helikopter Sokół, który przyleciał z KWP w Krakowie. W środę chwilę po południu wszyscy odetchnęli z ulgą, gdyż dotarła wiadomość, że mężczyzna został odnaleziony w lesie przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Kielce oraz strażaków OSP. 78-latek wyziębiony szybko został przetransportowany do drogi, a tam został przekazany ratownikom medycznym. Dziękujemy wszystkim służbom, a także mieszkańcom powiatu koneckiego za okazaną pomoc w działaniach poszukiwawczych. Dzięki tak licznemu zaangażowaniu, po raz kolejny udało się uratować ludzkie życie.

Oprac. MP

Źródło: KPP w Końskich