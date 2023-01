70-letni stalker tymczasowo aresztowany Data publikacji 19.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tymczasowym aresztem na okres 3 miesięcy objęty został 70-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Uporczywie nękał i groził kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jego bliskim. Za popełniony czyn grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 70-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego uporczywie nękał i groził kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski od 2019 roku. Stalker naruszał jego prywatność, umieszczał na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych obraźliwe napisy, pomawiał i obrażał oraz nachodził w miejscu pracy.

Około dwóch lat temu, decyzją prokuratora 70-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, został objęty środkami karnymi w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów oraz zakazu kontaktowania się w jakiejkolwiek formie (z wyjątkiem spraw urzędowych). Prześladowca nie stosował się jednak do nałożonych na niego środków i swoje groźby kierował już nie tylko wobec urzędnika, ale i jego rodziny. Działając w krótkich odstępach czasu, uporczywie nękał jego żonę, przyjeżdżał pod ich dom, obserwował kobietę, wykonywał w jej kierunku gesty pozbawienia życia.

Pokrzywdzony o całym zdarzeniu zawiadomił policjantów. W poniedziałek przed godziną 10.00 funkcjonariusze przyjechali na posesję stalkera i go zatrzymali. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Policjanci wykonali czynności i zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego prokurator przedstawił mężczyźnie 5 zarzutów popełnienia przestępstwa m.in. uporczywego nękania, niestosowania się do orzeczonych środków karnych, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym oraz naruszenia nietykalności funkcjonariusza Policji.

17 stycznia br. prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu o tymczasowy areszt dla 70-letniego mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z obowiązującym prawem, stalking jest przestępstwem polegającym na uporczywym nękaniu lub wykorzystaniu wizerunku osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Potajemne skradanie się i osaczanie drugiego człowieka, może skończyć się tragicznie. Początkowo może polegać na uporczywym wydzwanianiu, wysyłaniu wiadomości czy wręczaniu ofierze niechcianych prezentów. Stalker może śledzić ofiarę, robić jej zdjęcia, poniżać czy szantażować. Takie przejawy, jeśli występują uporczywie, powinny być zgłaszane funkcjonariuszom Policji lub prokuraturze rejonowej. Stalker nie może czuć się bezkarny.