Kolejne uderzenie dolnośląskich policjantów w przestępczość narkotykową Data publikacji 19.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali na terenie Wrocławia mężczyznę, który podejrzany jest o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Wpadł idąc ulicą, gdy miał przy sobie 2 kilogramy amfetaminy, a później w wykorzystywanych przez 59-latka pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli jeszcze 10 kilogramów tego narkotyku. Na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto przy współpracy z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

59-latek wpadł w ręce policjantów, gdy szedł ulicą z torbą, w której miał 2 kilogramy narkotyków. Kolejne czynności realizowane przez funkcjonariuszy doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia jeszcze 10 kilogramów środków odurzających. Sprawdzenia potwierdziły, że była to amfetamina, która w związku ze skutecznymi działaniami mundurowych, nie trafi teraz na rynek.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Przypomnijmy, że za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławu

Źródło: Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu