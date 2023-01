Policyjna para w czasie wolnym zatrzymała poszukiwanego Data publikacji 20.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwoje funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, a prywatnie są parą, podczas swojego wolnego czasu zatrzymało poszukiwanego. Dzięki czujności mundurowych i podjętej przez nich interwencji 52- latek najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Policjanci stargardzkiej komendy będąc w czasie wolnym na jednej z ulic zauważyli, jak do sklepu wchodzi mężczyzna, który rysopisem odpowiadał osobie poszukiwanej. Policjanci przez chwilę obserwowali mężczyznę, a kiedy upewnili się, że jest on osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości, zatrzymali go i powiadomili dyżurnego jednostki. Na miejsce przyjechał policyjny patrol, któremu poszukiwany mężczyzna został przekazany. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że 52- latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stargardzie celem odbycia kary pozbawienia wolności.

Dzięki wzorowej postawie policjantów zatrzymany mężczyzna trafił do zakładu karnego.