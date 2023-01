Pożegnanie ze służbą insp. Artura Malinowskiego - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Data publikacji 20.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś (20.01.2023 r.), po 32 latach służby w Policji, na zasłużoną emeryturę odszedł insp. Artur Malinowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który nadzorował pracę pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiej Policji. Wcześniej przez wiele lat był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Obowiązki na tym stanowisku powierzono insp. Małgorzacie Jorce – dotychczas kierującej pracą toruńskich policjantów.

Uroczysta zbiórka, która zgromadziła, na sali konferencyjnej KWP w Bydgoszczy, kadrę kujawsko-pomorskiej Policji, a także szefostwo Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy i Torunia, odbyła się z ważnego powodu. Po 32 latach służby z mundurem pożegnał się insp. Artur Malinowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski:

- (…) Ta zbiórka ma charakter niezwykle uroczysty i podniosły. Ta zbiórka przy uczestnictwie Sztandaru Policji, który towarzyszy nam w największych i najważniejszych wydarzeniach garnizonu, ma dzisiaj jeden cel. Pożegnać odchodzącego na emeryturę Pana inspektora Artura Malinowskiego (…) po 32 latach nienagannej, fantastycznej służby naszego Kolegę i Przyjaciela, policjanta „z krwi i kości”, policjanta, który w 1991 roku postanowił wstąpić w nasze szeregi. (…) Tu w Bydgoszczy przez wiele lat piastował stanowisko Naczelnika Wydziału, a od kilku ostatnich lat miałem tą wielką przyjemność wspólnie pracować z Panem Komendantem. Mogę powiedzieć, że zawsze cechujesz się niezwykłą kulturą osobistą, niezwykłym spokojem i merytoryką. Nigdy nie powiedziałeś, że coś jest niemożliwe do zrealizowania, tylko zawsze mówiłeś, że podejmiemy próbę. Cechy charakteru Artura znacie wszyscy. Wiecie jakim jest człowiekiem. Tracimy bardzo dobrego policjanta, ale nie tracimy Kolegi i Przyjaciela. Osoby, która w tym garnizonie zapisała się wielkimi zgłoskami. (…) Bardzo Ci serdecznie dziękuję za nasze ostatnie wspólne lata, pięknie dziękuję za 32 lata służby w polskiej Policji w imieniu własnym, moich Zastępów, a także wszystkich, którzy na tej sali są obecni. (…) Życzymy Ci dobrego zdrowia, uśmiechu na twarzy, a poza naszą „niebieską rzeczywistością” znalezienia jeszcze innych kolorów, bo one na tym świecie na pewno są.

Następnie głos zabrał, bohater dzisiejszej uroczystości, insp. Artur Malinowski:

- (…) Panie Generale te słowa nie ułatwiły mi tego pożegnania. Takie chwile jak ta, czyli pożegnanie z mundurem, w życiu każdego policjanta, są chyba najtrudniejszymi. Towarzyszą temu niezwykłe emocje. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej służby, która trwała ponad 30 lat. Większość przepracowałem w pionie kryminalnym, w którym zostawiłem całe swoje serce. Przez ten okres poznałem wielu wspaniałych ludzi. To w Policji poznałem moją żonę, której bardzo dziękuję za to, że tak bardzo mogłem poświęcić się służbie i przepraszam... . Gdybym mógł cofnąć czas i ponownie stanąć przed wyborem wstąpienia do Policji, z pewnością postąpiłbym tak samo. (…) Miałem niebywałą okazję obserwować jak zmieniała się Policja. Pamiętam czasy, gdy jeździło się nysą, czy uazem. Pamiętam czas bez komputerów, kiedy całą dokumentację sporządzaliśmy odręcznie albo na maszynie do pisania. Później pojawiły się pierwsze komputery, do policji wkroczyła informatyka, kartoteki ręczne zamieniały się w katalogi, systemy, elektroniczne bazy danych, systemy analityczne. W zasadzie Policja zmieniała się w każdym obszarze jej działania. Ale te zmiany powodowały także zmiany geografii przestępczości. Moje pierwsze lata służby to okres kiedy powstawały zorganizowane grupy przestępcze, grupy uzbrojone i niebezpieczne. To okres kiedy walczyły między sobą o wpływy, to czas gdy były strzelaniny, podkładane były ładunki wybuchowe. Kto dziś pamięta napady na TIR-y? Kto pamięta haracze, uprowadzenia dla okupu, pierwsze laboratoria amfetaminy. Dzisiaj służba w Policji jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy do niej wstępowałem. Ostatnio wielokrotnie zastanawiałem się czy jest łatwiejsza? Myślę, że nie. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że jest inna, ale na pewno nie łatwiejsza.

Podczas apelu, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Małgorzacie Jorce, która ostatnio była Komendantem Miejskim Policji w Toruniu.

- (…) Chcę złożyć podziękowania, że otrzymałam tak wielki kredyt zaufania. (…) Dzisiaj niełatwy dla mnie dzień, dlatego, że odchodzi insp. Artur Malinowski, Komendant, z którym pracowałam 18 lat, komendant przy którym „rozwijałam swoje skrzydła”, zdobywałam wielki bagaż doświadczeń, realizowałam nietuzinkowe sprawy. Dziękuję. (…) Od jutra zaczynam nowy etap swojego policyjnego życia i podejmuję nowe wyzwanie. Poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że nawet jej nie widzę. Deklaruję, że zrobię wszystko, żeby sprostać temu zadaniu – powiedziała insp. Małgorzata Jorka.

Uroczysty apel zakończyły liczne, osobiście składane słowa podziękowania kierowane zarówno do insp. Artura Malinowskiego jak i insp. Małgorzaty Jorki.