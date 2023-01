Trudne warunki na drogach – apelujemy o ostrożną jazdę Data publikacji 21.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na dolnośląskich drogach panują trudne warunki atmosferyczne. Opady śniegu powodują nie tylko słabszą widoczność, ale tworzą warunki na jezdni, które stanowią zagrożenie dla kierujących pojazdami, w tym także dla pieszych. Dlatego dolnośląscy policjanci przypominają o ostrożnej jeździe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariuszom zależy, aby wszyscy cali i zdrowi dotarli do celu, dlatego też będą dyscyplinować osoby łamiące prawo, narażając innych na niebezpieczeństwo.

Opady śniegu nie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo. Widoczność jest utrudniona, a ulice są śliskie.

Oczywiście przed podróżą przygotujmy odpowiednio nasz pojazd do drogi. Sprawdźmy m.in. działanie oświetlenia pojazdu, stan płynów eksploatacyjnych, a przede wszystkim ogumienia. Kilkuletnie opony ze zużytym bieżnikiem mogą znacząco wpłynąć na ewentualną drogę hamowania. Warto kontrolować ich stan, ponieważ to właśnie one „łączą” pojazd z nawierzchnią. Jeśli będą twarde, sparciałe i z wyglądu podobne do wyścigowych „slicków”, to nawet najnowsze, ceramiczne tarcze hamulcowe nie pomogą w zatrzymaniu pojazdu. Warto regularnie je zmieniać i kupować raczej nowe sztuki, zamiast używanych, które mogły już utracić swoje wartości, przewidziane przez producenta.

Przed ruszeniem w drogę powinniśmy odmrozić lub oczyścić wszystkie szyby, by zapewnić sobie maksimum widoczności. W przypadku gdy na samochodzie zalega warstwa śniegu, też musimy go usunąć. Ma to swoje bardzo praktyczne uzasadnienie, bo zalegający śnieg zasłaniać może reflektory lub kierunkowskazy, a ponadto przy pędzie wiatru, śnieg z samochodu spadnie na jezdnię doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden, często pomijany aspekt, a mianowicie korzystanie ze świateł dziennych podczas zmniejszonej przejrzystości w tym właśnie opadów śniegu. Większość nowoczesnych samochodów jest wyposażona w automatyczne włączanie świateł mijania, kiedy zapada zmierzch. Jednak podczas jazdy w ciągu dnia, kiedy pada śnieg, czujnik zmierzchu często nie zadziała. Wtedy pojazd ma najczęściej włączone jedynie przednie światła do jazdy dziennej. Znacząco obniża to widoczność takiego samochodu przez innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych, poruszających się za nim. Dlatego też, kiedy pada śnieg, deszcz czy jest mgła, lub po prostu widoczność jest ograniczona, zwróćmy uwagę na włącznik świateł. Dla własnego bezpieczeństwa zmieńmy jego ustawienie z trybu automatycznego na tryb świateł mijania.

No i najważniejsze: przypominamy, że każdego użytkownika drogi obowiązują odpowiednie przepisy ruchu drogowego. Widząc jaka pogoda panuje za przednią szybą, zdejmijmy nogę z gazu i stosujmy się do ograniczeń prędkości. Warto utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i nie trzymać się jego zderzaka, co niestety dość często możemy zauważyć nie tylko w mieście, ale nawet na drogach szybkiego ruchu. A tam prędkości są jeszcze wyższe, a co za tym idzie, droga hamowania dłuższa.

Dlatego jeszcze raz policjanci przypominają: jedź ostrożnie i myśl nie tylko o sobie, ale również o innych uczestnikach ruchu drogowego. Dlatego warto ściągnąć nogę z gazu i bezpiecznie, cało i zdrowo, dotrzeć do miejsca docelowego.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu