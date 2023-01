Policjant rozmawiał z najmłodszymi o bezpieczeństwie podczas zimowych ferii Data publikacji 22.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha funkcjonariusz prewencji kryminalnej spotkał z sześciolatkami ze Szkoły Podstawowej Fundacji Clever. Tematem pogadanek było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w trakcie zbliżających się na Dolnym Śląsku ferii zimowych. Policjant między innymi omówił podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem w czasie wypoczynku w górach oraz w miejscu zamieszkania.

Okres zimowy to dla najmłodszych dzieci w dużej mierze czas zabaw i wypoczynku na świeżym powietrzu, oczywiście pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Dlatego też mł. asp. Paweł Łabuda postanowił odwiedzić dzieci z jednej z wałbrzyskich podstawówek. Łącznie w zajęciach udział wzięło blisko 45 młodych osób.



Policjant zwrócił przedszkolakom uwagę na zasady prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym. Jak należy poruszać się po ulicach oraz kiedy wolno przechodzić przez jezdnię. Przekazał także informację o obowiązku poruszania się po drogach po zmroku w ubraniach wyposażonych w elementy odblaskowe.

Funkcjonariusz przypomniał także jak zachować się w stosunku do osób nieznajomych. Podczas spotkań poruszony został temat numerów alarmowych i sposobu wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Najmłodszych przestrzegł, by nie wchodzili na zamarznięte zbiorniki wodne. Zachęcił natomiast dzieci do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie "Śnieżny dekalog".

Na zakończenie spotkania nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia, a policjant wcześniej rozdał młodym uczniom opaski odblaskowe.

mł.asp. Paweł Noga