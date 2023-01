Policjanci uratowali kierowcę, który wjechał do rzeki! Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem kierujący Fordem w miejscowości Końskowola stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rzeki Kurówka. Policjanci z Puław wraz z przechodniem wyciągnęli z wody 53-latka w ostatniej chwili, zaraz potem samochód znalazł się pod wodą. Jak się okazało powodem jego zachowania na drodze był alkohol. Badanie wykazało ponad 1.5 promila.

Wczoraj po 18 .30 policjanci otrzymali zgłoszenie o kierującym, którego zachowanie wskazuje na to, że jest nietrzeźwy. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol. Podczas dojazdu policjanci otrzymali koleją informacje o tym, że kierujący prawdopodobnie wjechał do rzeki. Szybko podjęta akcja policjantów ruchu drogowego wraz z przechodniem pozwoliła na wyciągnięcie kierującego pomimo silnego nurtu rzeki. Pomoc przyszła w ostatniej chwili, zaraz potem pojazd zatonął. Kierujący został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Miał ponad 1,5 promila. Mężczyzna nie odniósł obrażeń ciała. Po badaniach powiedział policjantom, że po wypiciu wódki, jechał zatankować auto. 53-latek trafił do policyjnego aresztu.

Konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości:

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do lat 15.

Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tys. zł.

Zagrożenie karą do 2 lat pozbawienia wolności.

sierżant Małgorzta Okoń