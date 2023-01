W przestępczą działalność zaangażowanych było ponad 1700 firm Data publikacji 23.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i KAS, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT. Podczas kilkuletniej działalności grupy, Skarb Państwa mógł stracić ponad 1,5 mld zł. W sprawę obrotu sprzętem elektronicznym, może być zamieszanych ponad 1700 firm polskich i zagranicznych. Do sprawy zatrzymano kolejne 10 osób.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem RTV i AGD oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży m.in. telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Z wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych w całej sprawie wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ok. 1,5 mld zł.

W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego i woj. kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 10 osób. W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo- księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie. Dodatkowo w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Najpoważniejsze z nich zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Łącznie w śledztwie występuje już około 120 osób podejrzanych, z czego ponad połowie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.