Drodzy Babciu i Dziadku! Uważajcie na oszustów podających się za krewnych! Data publikacji 23.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści wciąż wyłudzają pieniądze od naszych krewnych. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy osoby starsze przed naciągaczami podszywającymi się pod członków rodziny czy policjantów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka oprócz życzeń, nowosolscy policjanci podarowali seniorom również wiedzę o tym, jak chronić się przed oszustami. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia.

Lubuscy policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Niestety wciąż do policjantów docierają informacje o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. wnuczka, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia. Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Funkcjonariusze chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę. Nowosolscy policjanci odwiedzili uczestników Domu Opieki w Otyniu, aby przestrzec ich przed oszustwami. Podczas spotkania funkcjonariusze opowiadali o różnych próbach oszustw. Poruszyli temat „oszustw węglowych”, gdzie przestępcy stosują różne metody działań – zamieszczają w Internecie oferty węgla od nieistniejących firm, pobierają zaliczki i nie wywiązują się z umowy, a nawet sprzedają pomalowane na czarno kamienie. Funkcjonariusze obserwują również przypadki oszustw poprzez wiadomości SMS o rzekomej niedopłacie. W dobie Internetu bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Ostatnio coraz częściej dostajemy wiadomości tekstowe, wzywające nas do dopłaty drobnych kwot, w związku z zamówioną przesyłką. Zakupy internetowe są dziś tak popularne, że prawie każdy czeka na jakąś paczkę i dlatego SMS-y tego typu trafiają na podatny grunt. Kwota 2,5 złotych nie wydaje się być duża i to często usypia naszą czujność. Tak zaczyna się typowe oszustwo na SMS. Klikamy w link w wiadomości, który przenosi nas do strony z płatnością. Pośpiech i brak ostrożności sprawia, że zamiast przelać drobną kwotę, na konto oszustów trafić może na przykład 2000 zł. Policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu o kilku ważnych kwestiach:

- Kupuj i zamawiaj u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdź czy posiadają prawdziwe dane, opinie, komentarze.

- Uważaj na phishing - strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy - sprawdzaj ich autentyczność.

- Uważaj na atrakcyjne okazje - oszust kusi niską ceną.

- Zastosuj ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych, nie wszyscy mają dobre zamiary.

- Przy odbiorze sprawdź produkt.

- Zachowaj ostrożność przy płaceniu – dokonaj zapłaty przy odbiorze.

Co robić aby nie stać się ofiarą oszustwa?

- W sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112 przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów;

- Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym;

- Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych;

- Zawsze potwierdzaj prośbę o pomoc;

- Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc, w tym także z zagranicy grożą utratą pieniędzy;

- Nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli