Oszuści metodą „na córkę” zatrzymani na terenie kraju przez piskich policjantów

Piscy kryminalni zatrzymali, na terenie kraju, mężczyznę i kobietę podejrzanych o oszukanie metodą „na córkę” dwóch mieszkanek powiatu piskiego. Do zatrzymania sprawców doszło we Wrocławiu i w Łodzi. 30-letnia sprawczyni to osoba, która dzwoniła do pokrzywdzonych prosząc o pieniądze. Gotówkę odbierał jej konkubent. Ona objęta została policyjnym dozorem. On został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Oszustom grozi teraz kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.