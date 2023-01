Akt oskarżenia za wyłudzenie podatku VAT Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach skierowali do sądu akt oskarżenia. Sprawa dotyczy 16 podejrzanych, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępczy proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości blisko 2,5 milionów złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 2,5 miliona złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza działała od 2011 roku w wielu miastach na terenie Polski, a także w Czechach i Słowacji. W wyniku przeprowadzonych przez śledczych kilkudziesięciu przeszukań, zabezpieczono szereg dokumentacji, a ich analiza oraz inne czynności potwierdziły mechanizm działania grupy. Polegał on na wprowadzaniu do ewidencji księgowej firm faktur VAT potwierdzających zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca i na tej podstawie odliczano kwoty podatku VAT, pozorując wewnątrzwspólnotowy obrót stalą. Tak sfałszowaną dokumentację przedkładano urzędom skarbowym, tworząc tak zwaną karuzelę podatkową. W wyniku przestępczej działalności doszło do wyłudzenia ponad 2,5 miliona złotych.

Sprawcom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych, uczestniczących w przestępczej „karuzeli kontrahentów”.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 27 osobom, a wobec 16 z podejrzanych Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości około 2,7 miliona złotych, a także zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.