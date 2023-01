Skuteczne uderzenie w międzynarodową szajkę złodziei Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy policjantów z Wydziału Kryminalnego z KWP w Katowicach z funkcjonariuszami z Państwowego Biura Śledczego w Austrii oraz kryminalnych z Rybnika rozbito grupę przestępczą, która ma na swoim koncie wiele kradzieży z włamaniem. Szajka działała na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Austrii. Kryminalni zatrzymali mężczyzn na gorącym uczynku, gdy przewozili warte 50 tys. euro skradzione motocykle.

Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością samochodową Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach podjęli współpracę z funkcjonariuszami z Państwowego Biura Śledczego w Austrii po tym, jak na terenie tego kraju doszło do kradzieży motocykli. W związki z tym, że także w Polsce miały miejsce podobne przestępstwa, śląscy kryminalni podejrzewali, że odpowiadają za nie te same osoby.

Kiedy policjanci zebrali wystarczająco dużo dowodów przestępczej działalności, wkroczyli do akcji. Razem z kryminalnymi z KMP w Rybniku zatrzymali na gorącym uczynku trzech Białorusinów. Mężczyźni przewozili przez Rybnik trzy motocykle marki BMW i Ducati, które w połowie stycznia zostały skradzione w Austrii. Wartość odzyskanych jednośladów to 50 tysięcy euro. Jak się okazało, członkowie przestępczej grupy działali na obszarze kilku krajów - Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Mężczyźni mają na swoim koncie liczne kradzieże z włamaniem do mieszkań, domów i pojazdów.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Rybniku, a sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Strona austriacka zainicjowała procedurę uproszczonego postępowania sądowego ENA, w ramach którego dojdzie do przekazania podejrzanych na teren Republiki Austrii.