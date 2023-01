Policyjna eskorta nieprzytomnej dziewczynki Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki pomogli w szybkim dotarciu do szpitala rodzicom z córką. Dziewczynka straciła przytomność i potrzebna była pilna pomoc medyczna. Policyjna eskorta pozwoliła na sprawne i bezpieczne dotarcie rodziny do szpitala, gdzie 3-latka została przekazana pod opiekę specjalistów.

W niedzielę, 22.01.2023 roku, około 14.00 na Al. Armii Krajowej w Kędzierzynie-Koźlu do kontrolujących prędkość policjantów z drogówki podjechał osobowy volkswagen, z którego wybiegł roztrzęsiony mężczyzna. Kierujący poprosił funkcjonariuszy o pomoc. Oświadczył, że w samochodzie znajduje się jego żona oraz 3-letnia córka, która straciła przytomność i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

St. sierż. Robert Mika i st. post. Patryk Danel widząc, że życie i zdrowie dziewczynki jest zagrożone, bez wahania podjęli decyzję o pilotażu mężczyzny wraz z rodziną do placówki medycznej. Mundurowi używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali samochód do kozielskiego szpitala. W tym czasie policjanci skontaktowali się także ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, informując o sytuacji. Gdy policyjna eskorta dotarła do szpitala, na miejscu czekali już ratownicy medyczni.

Skuteczna i szybka interwencja kędzierzyńsko-kozielskich funkcjonariuszy sprawiła, że dziewczynka szybko dotarła do placówki medycznej, gdzie została jej udzielona fachowa pomoc.

Uzyskaliśmy informację, że jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.