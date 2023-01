Komendant z Dobrzejewic w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, w powiecie toruńskim, w czasie wolnym od służby zatrzymał 23-letniego mężczyznę, który okradł sklep w jednej z miejscowości gminy Obrowo. Złodziej usłyszał już zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Za to przestępstwo grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek, 20.01.2023 roku, podkom. Tomasz Markowski, który na co dzień kieruje Komisariatem Policji w Dobrzejewicach, w czasie wolnym od służby udał się na zakupy do jednego ze sklepów w gminie Obrowo.

Komendant wyłożył produkty przed kasą i czekał, aż za swoje towary zapłaci stojący przed nim młody mężczyzna, który na taśmie położył alkohol, papierosy, słodycze i inne produkty. Po podsumowaniu rachunku przez kasjerkę, klient ten zapakował zakupy do swojego plecaka, zarzucił go na ramię i nie płacąc, wybiegł ze sklepu. Za złodziejem ruszył Komendant Markowski. Przestępca, widząc, że jest ścigany, przyspieszył jeszcze bardziej. Po około 400 metrach uciekinier został zatrzymany przez szefa dobrzejewickich policjantów i doprowadzony do pomieszczenia biurowego sklepu, skąd wezwano na miejsce umundurowany patrol.

Zatrzymanym okazał się być 23-letni mieszkaniec gminy Ciechocin, który miał już na swoim koncie kilka innych przestępstw. Skradzione produkty wróciły na sklepowe półki. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Prokurator zadecydował, że podejrzany dwa razy w tygodniu musi stawiać się w komisariacie w ramach dozoru Policji.

Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. O wysokości kary zadecyduje sąd.