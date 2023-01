„Chciałbym zostać policjantem, ponieważ…” Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad cztery lata temu na łamach numeru czerwcowego miesięcznika wówczas jeszcze pod szyldem „Policja 997”, opublikowany został esej, którego autor zwyciężył w konkursie zorganizowanym pod hasłem „Chciałbym zostać policjantem, ponieważ…”. Jego organizatorem była Ewa Niemotko z Wydziału Prewencji monieckiej komendy. Zostały wówczas nagrodzone trzy osoby. Dzisiaj dwóch laureatów pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach.

Zorganizowany przez Ewę Niemotko z Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Mońkach konkurs skierowany był do mieszkańców powiatu monieckiego w wieku 16–19 lat. Uczestnicy mieli napisać eseje, w których zawarli swoje marzenia i spostrzeżenia dotyczące wyboru zawodu policjanta jako ścieżki zawodowej. Był to świetny pomysł, aby dowiedzieć się, jak młodzi ludzie postrzegają zawód policjanta. Nagrodzono wówczas prace Konrada Marcina Karwackiego, Pawła Wysockiego i Izabeli Brakonieckiej. Zwycięzcy w formie nagrody uczestniczyli w kwietniu 2018 roku w wyjeździe studyjnym do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a na łamach czerwcowego numeru miesięcznika jeszcze wtedy pod szyldem „Policja 997”, opublikowany został esej, który zwyciężył.

Cztery lata później organizatorka konkursu i dwóch laureatów pracują w tym samym miejscu — w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach i ponownie pisze o nich Gazeta Policyjna w artykule „Chciałbym zostać policjantem”. Zwycięzca 1. miejsca założył mundur w 2019 roku. Obecnie jest policjantem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego WP KPP w Mońkach. Z kolei laureatka 3 miejsca od 2021 roku jest pracownikiem cywilnym w monieckiej komendzie i zajmuje się głównie gromadzeniem danych statystycznych.

Cieszymy się, że nasi laureaci odnaleźli swoją drogę zawodową w policyjnych szeregach.

(KWP w Białymstoku / kp)