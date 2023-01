Policjanci wyważyli drzwi i wynieśli kobietę z zadymionego mieszkania Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzej policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku uratowali 76-letnią kobietę. Z zadymionego pomieszczenia w płonącym budynku funkcjonariusze wynieśli 76-letnią kobietę i udzielili jej pomocy przedmedycznej. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

W miniony piątek, 20.01.2023 roku, o godzinie 15.30 oficer dyżurny z komisariatu przy ulicy Kartuskiej odebrał zgłoszenie, że w jednym z budynków w dzielnicy Siedlce doszło do pożaru. Na miejsce natychmiast skierował policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Gdy policjanci dojechali, zauważyli wydobywający się z mieszkania dym. Natychmiast wyważyli drzwi i weszli do środka, pomimo, że całe pomieszczenie wypełnione było gęstym, białym dymem. Funkcjonariusze natychmiast zlokalizowali przyczynę zadymienia, której powodem, jak się okazało, był palący się na kuchence garnek. Policjanci ugasili pożar i jednocześnie sprawdzali mieszkanie, aby ustalić, czy ktoś jest w środku. W jednym z pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną 76-letnią lokatorkę, którą wynieśli z mieszkania i udzielili pomocy przedmedycznej. Policjanci zadbali również o bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców budynku. Wszyscy bezpiecznie opuścili budynek do czasu zakończenia przez strażaków akcji gaśniczej.

Dzięki błyskawicznemu i skutecznemu działaniu sierż. szt. Adama Szymańczaka, st. sierż. Arkadiusza Flejszmana oraz st. post. Michała Szatkowskiego, którzy służą w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, 76-letnia mieszkanka Gdańska została uratowana.