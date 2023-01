Szkolenie techniki jazdy z Torem Łódź i łódzka drogówką Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Statystyki zdarzeń drogowych są bezwzględne. Za około 15 procent wszystkich wypadków na łódzkich drogach odpowiedzialni są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Cechują się oni brakiem wyobraźni. Jeżdżą szybciej, niż potrafią. Efekty to większa ilość zdarzeń drogowych. Niestety od początku roku na drogach województwa łódzkiego zginęło aż 14 osób, w znaczącej ilości były to osoby młode, często z małym doświadczeniem za kierownicą. Ta nieodpowiedzialność i brawura za kierownicą ma swoje pokłosie. Największą konsekwencją takiego zachowania jest odebranie komuś lub sobie życia. Jak to zmienić?

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy TOR ŁÓDŹ zorganizowali całodniowe szkolenie skierowane do młodych kierowców. TOR ŁÓDŹ jest jedynym takim obiektem w województwie łódzkim, zlokalizowanym w samym centrum Polski przy węźle autostrad w gminie Stryków. Organizatorzy na kurs zaprosili uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. W ramach szkolenia uczestnicy zdobyli między innymi wiedzę teoretyczną, lecz główny nacisk położony został na zajęcia praktyczne i to co istotne, młodzi kierowcy mogli ćwiczyć przy użyciu własnych aut którymi poruszają się na co dzień. Program szkolenia praktycznego rozpoczął się od jednego z najistotniejszych elementów czyli poprawnego ustawienie fotela, za każdym razem indywidualnie dla uczestnika. Następnie kursanci uczestniczyli w szeregu ćwiczeń poprawnego operowania kierownicą w zależności od pokonywanego zakrętu, budując tym samym właściwą „pamięć mięśniową” rąk. Młodzi kierowcy ćwiczyli min . techniki skrętu kierownicą: skręt krótki, skręt awaryjny, skręt szosowy, skręt manewrowy, a także hamowanie awaryjne na wprost, hamowanie równoległe, oraz jazdę w trudnych warunkach. Zadania wykonywane były na płytach poślizgowych. Ważnym elementem nauki było poznanie głównego elementu jazdy defensywnej tj. utrzymywanie właściwego odstępu pomiędzy samochodami w czasie jazdy, oraz skutki nieprzestrzegania tej zasady. Podkreślić należy, że każde z ćwiczeń wykonywane było w bardzo trudnych warunkach. Uczestnikom towarzyszyła gęsta mgła i zalegające na torze błoto pośniegowe. Jazda w tak ciężkich okolicznościach drogowych, to dodatkowy bonus do zdobywanej nauki. Na zakończenie kursu jego uczestnicy z rąk organizatora otrzymywali Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalenia techniki jazdy 1 stopnia. Każdy z młodych kierowców akcentował że, tego typu szkolenia są potrzebne i mocno weryfikują zdobyte wcześniej umiejętności.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi