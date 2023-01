Ostrołęcki policjant, będąc na wolnym zatrzymał sprawcę rozboju

Bycie policjantem to coś więcej niż praca w ustalonych godzinach. To służba, którą pełni się cały czas. Przykładem tego jest policjant z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, który w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę rozboju. Wobec agresora został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Nie uniknie odpowiedzialności karnej również jego partnerka, która wstawiła zdobyty w wyniku przestępstwa telefon do lombardu. Para usłyszała już zarzuty w tej sprawie.