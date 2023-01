Skuteczny pościg ostrowieckich policjantów Data publikacji 25.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony poniedziałek policjanci z ostrowieckiej drogówki prowadzili pościg za oplem, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 35-letni ostrowczanin zignorował wyraźne dawane przez funkcjonariuszy sygnały świetlne i dźwiękowe. Po kilku minutach pościgu uciekinier został zatrzymany. Finalnie okazało się, że powodem jego zachowania był wypity alkohol oraz brak uprawnień do kierowania. Teraz 35-letni uciekinier ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

W miniony poniedziałek, 23.01.2023 roku, kilka minut po godzinie 12.00 policjanci z ostrowieckiej drogówki na ul. Zygmuntówka w Ostrowcu Świętokrzyskim zauważyli osobowego opla, który posiadał oberwany tylny zderzak. Widząc niesprawne technicznie auto mundurowi postanowili natychmiast zatrzymać je do kontroli drogowej. Jednakże pomimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych siedzący za kierownicą mężczyzna nie reagował i kontynuował jazdę. Po chwili zjechał z drogi głównej i przyspieszając zaczął kierować się w stronę miejscowości Czarna Glina. W pewnym momencie siedzący za kierownicą mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego auto zatrzymało się w poprzek drogi. Z pojazdu szybko wysiadło dwóch mężczyzn, którzy dalej salwowali się pieszą ucieczką. Po chwili obaj uciekinierzy zostali zatrzymani. Okazali się nimi dwaj, dobrze znani mundurowym, mieszkańcy powiatu w wieku 35 i 40 lat. Od obu mężczyzn wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że starszy z nich miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie, jego młodszy kolega – blisko 2 promile. Początkowo żaden z nich nie chciał przyznać się do kierowania, jednak w toku dalszych czynności wyszło na jaw, że obaj uciekinierzy nie posiadają uprawnień do kierowania. Zatrzymani trafili do policyjnej celi.

Wczoraj, po nocy spędzonej w odosobnieniu, zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej usłyszał 35-latek. Teraz ostrowczanin ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. Za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / mw)