W drodze na służbę zatrzymali nietrzeźwego kierującego

W służbie i przed jej rozpoczęciem policjanci reagują, gdy zauważą kierującego autem, którego styl jazdy wzbudza podejrzenie co do jego stanu trzeźwości.

Wczoraj rano, 24.01.2023 roku, ostrowscy policjanci w drodze do komendy zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Po godz. 7.00 w Komorowie policjanci zauważyli kierującego audi, którego styl jazdy wzbudził podejrzenie, że może być pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali auto, za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec gminy Wąsewo, a pasażerką była jego 18-letnia córka. Mężczyzna był agresywny. Nie chciał poddać się badaniu na stan trzeźwości w miejscu jego zatrzymania, dlatego został przewieziony do komendy. Wykonane tam badanie wykazało ponad 2,1 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 44-latkowi prawo jazdy. Niebawem mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości zagrożone karą nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Jeszcze tego samego dnia przed południem policjanci z ruchu drogowego interweniowali wobec 44-latka kolejny raz. Tym razem nietrzeźwy mężczyzna szedł drogą wojewódzką 627 od Komorowa w kierunku Stoku stwarzając zagrożenie dla siebie i kierowców. Policjanci przygotowali wniosek do sądu o ukaranie 44-latka, następnie doprowadzili go do miejsca zamieszkania.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla siebie, przewożonych pasażerów oraz innych osób znajdujących się na drodze. Apelujemy, aby reagować w przypadku, gdy pijany kierowca próbuje odjechać autem, również osoby decydujące się na podróż z nietrzeźwym kierującym ryzykują swoim zdrowiem a nawet życiem. Jeżeli nie możemy powstrzymać nietrzeźwego kierowcy przed jazdą jak najszybciej zadzwońmy pod nr alarmowy 112 lub do dyżurnego ostrowskiej komendy pod nr 47 704 42 00, zgłoszenie może mieć charakter anonimowy. Jeden telefon może zapobiec do tragedii na drodze.