Policjanci powiatu oświęcimskiego oddają krew w ramach akcji „104 litry krwi na 104. rocznicę powstania Policji”. Ty też możesz dołączyć Data publikacji 25.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W połowie stycznia 2023 roku rozpoczęła się akcja krwiodawstwa „104 litry krwi na 104. rocznicę powstania Policji”. Akcja została zainicjowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w związku z obchodzoną w tym roku 104. rocznicą powstania Policji. Do akcji może dołączyć każdy krwiodawca, który oddając krew pod numer akcji - M243.

W ramach tej akcji w oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu, Wadowicach oraz Suchej Beskidzkiej pod fachową i troskliwą opieką pielęgniarek, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz policjanci Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze rozpoczęli oddawanie krwi. Oddając ten bezcenny dar pomagają ratować życie ludzkie, nawiązując do etosu policyjnej służby przedwojennych policjantów, którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny.

Akcja „104 litry krwi na 104. rocznicę powstania Policji” o numerze M243, będzie trwała do końca lipca br. W związku z powyższym zachęcamy krwiodawców do przyłączenia się i oddawania krwi na rzecz chorych i ofiar wypadków drogowych.

W roku 2022 policjanci z powiatu oświęcimskiego oddali ponad 51 litrów krwi w ramach dwóch akcji krwiodawstwa „103 litry krwi na 103. rocznicę powstania Policji” oraz „Policyjna krew zawsze na posterunku”. W gronie policyjnych krwiodawców mamy również dwóch policjantów, którzy oddali szpik kostny, a dokładnie krwiotwórcze komórki macierzyste, ratując życie dwóch osób. Sierżant sztabowy Paweł Jarosz policjant Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji w 2015 roku został dawcą komórek macierzystych dla 6 – letniego chłopca z Polski. Natomiast sierżant sztabowy Maksymilian Płużek oświęcimski dzielnicowy w 2021 roku został dawcą komórek macierzystych dla 30-letniego mężczyzny z Polski.

Pamiętaj. Oddając krew lub szpik kostny oddajesz bezcenny dar, który ratuje ludzkie życie.

(KWP w Krakowie / kp)