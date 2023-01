W lesie odnaleziono rannego wilka schwytanego we wnyki. Kłusownikowi grozi surowa kara Data publikacji 25.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają czynności mławskiej Policji w sprawie wczorajszego zdarzenia na terenie gminy Strzegowo. W lesie, w pobliżu Adamowa, odnaleziono rannego wilka. Zwierzę wpadło w zastawione przez kłusownika wnyki. Na miejscu interweniowali policjanci oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wilk trafił do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt.

Zwierzę doznało głębokich ran na skutek zaciskających się, metalowych wnyków. Na miejsce wezwano pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Siedlcach. Wilk, na czas oswobodzenia z wnyków został uśpiony, a następnie przeniesiony do skrzyni transportowej. Ranne zwierzę zostało przewiezione do ośrodka rehabilitacji w Bielsku Białej. Jak określił specjalista z RDOŚ, wilk ma około dwóch lat. Po wyleczeniu zwierzę wróci do lasu.

Wilk to gatunek chroniony na terenie całej Polski. Kłusownicy zastawiając wnyki wyrządzają ogromne szkody. Dla zwierząt to najczęściej śmiertelna pułapka. Bez pomocy człowieka nie są w stanie się z niej wyswobodzić. Mławska Policja ustala wszelkie okoliczności tego zdarzenia i dąży do ustalenia sprawcy, który zastawił wnyki. Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie, zakładanie urządzeń przeznaczonych do chwytania lub zabijania zwierząt jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.