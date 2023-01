71 zarzutów za oszustwa internetowe Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zakończyli dochodzenie prowadzone przeciwko oszustowi internetowemu. Mieszkańcowi Jaworzna przedstawiono 71 zarzutów. Mężczyzna wyłudził od pokrzywdzonych z całej Polski łącznie 30 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Śledczy z zespołu do walki z cyberprzestępczością jaworznickiej komendy zakończyli dochodzenie w sprawie oszustw za pośrednictwem Internetu. Do Sądu Rejonowego w Jaworznie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mieszkańcowi Jaworzna, który został oskarżony o popełnienie 70 przestępstw internetowych oraz wyłudzenie kredytu. W dochodzeniu śledczy ustalili, że pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd ofertami sprzedaży umieszczanymi w Internecie. Płacąc za rzekomo zamówiony towar na różne rachunki bankowe, zamawiający towaru nigdy nie otrzymywali. Mężczyzna wystawiał oferty sprzedaży m.in. telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. Posługiwał się przy tym na portalach społecznościowych fałszywymi profilami. Tworząc sobie z tego stałe źródło dochodu, wyłudził od pokrzywdzonych łącznie 30 tysięcy złotych. Dzięki ustaleniom śledczych, mężczyźnie przedstawiono łącznie 71 zarzutów oszustwa 70 osób na terenie całej Polski. Grozi mu za to kara do 8 lat więzienia.