Policjanci zatrzymali sprawcę zabójstwa 78-letniej kobiety Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Poddębiccy policjanci zatrzymali sprawcę zabójstwa starszej kobiety. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Poddębicach został on tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

22 stycznia 2023 roku po godzinie 18.00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonych sąsiadów. Informowali, że od dłuższego czasu nie mogą dostać się do domu starszej kobiety mieszkającej obok ich posesji. Policjanci pojechali pod wskazany adres na trenie gminy Zadzim. Na miejscu pracowały już zastępy straży pożarnej. Mundurowi po wejściu do pomieszczenia mieszkalnego, zastali zwłoki kobiety na wersalce. W drugim pokoju spał mężczyzna. Kontakt z 53-latkiem był utrudniony. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Po badaniu stanu trzeźwości, okazało się, że miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. W rozmowie z funkcjonariuszami, przyznał się do zabójstwa 78-latki. Policjanci zatrzymali sprawcę. Mężczyzna był synem zabitej kobiety. Zatrzymanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Teraz pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Poddębicach policjanci ustalają szczegóły i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.