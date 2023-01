Za agresję na drodze odpowie przed sądem Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie uniknie odpowiedzialności 56-letni kierowca pojazdu ciężarowego, którego agresywne zachowanie na drodze o mało nie doprowadziło do kolizji. Jego poczynania trafiły na skrzynkę Stop Agresji Drogowej, a policjanci z Tarnowskich Gór, po wykonanych czynnościach, skierowali przeciwko mężczyźnie wniosek o ukaranie do sądu. Na drodze nie ma miejsca na złość, gniew i agresję.

Jazda „na zderzaku”, błyskanie światłami drogowymi, trąbienie, zajeżdżanie drogi, nagłe hamowanie, wulgarne gesty czy pokrzykiwania - przykładów agresywnych zachowań na drodze można wymienić bardzo dużo. Połączone z lekceważeniem przepisów ruchu drogowego, są często przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.

Za swoje agresywne zachowanie na drodze przed sądem stanie 56-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Na drodze krajowej numer 78 w Tarnowskich Górach mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na rondzie, a następnie zatrzymał się na skrzyżowaniu i z kabiny gestykulował coś w kierunku kierowcy, któremu zajechał drogę. Po chwili zjechał na zatokę autobusową, by ponownie zajechać drogę kierowcy osobówki. Całe zdarzenie nagrane wideorejestratorem trafiło do policjantów z Tarnowskich Gór, którzy po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zdecydowali o skierowaniu przeciwko mężczyźnie wniosku o ukaranie do sądu. Za dwukrotne stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na jego konto przypisanych zostanie 20 punktów, a sąd może wymierzyć karę 30 tysięcy złotych grzywny.

Wpływ na bezpieczeństwo na drogach mają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Wzajemny szacunek na drodze, kultura i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to podstawa bezpieczeństwa.

Film nagranie z wideorejestratora Opis filmu: nagranie z wideorejestratora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 26.07 MB)