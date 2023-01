Kontrole autokarów to nie fikcja- dzieci na wycieczkę miał zabrać niesprawny autokar. Policjanci na to nie pozwolili

Niesprawny układ hamulcowy oraz uszkodzona opona– to tylko część usterek autokaru, który miał przewieźć kilkudziesięciu uczniów na wycieczkę do Krakowa. Na szczęście policjanci zadbali o bezpieczeństwo podróżujących i nie dopuścili pojazdu do jazdy. Mundurowi z nowosolskiej drogówki zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru, a kierującego ukarali mandatem karnym.