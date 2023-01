,,Rozłącz się, to oszust” - te słowa policjanci powtarzali jak mantrę podczas spotkania z seniorami Data publikacji 26.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ofiarą oszustów może stać się każdy, nie tylko osoby starsze, dlatego warto ostrzegać i rozmawiać o tym, jak bezpiecznie postępować w przypadku telefonicznej informacji o wypadku krewnego. Policjanci spotkali się z seniorami z ,,Klubu Senior +” i wspólnie debatowali o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo osób starszych jest bardzo ważne, dlatego lubuscy policjanci nie przestają ostrzegać przed działaniem oszustów, którzy właśnie seniorów najczęściej obierają za swój cel. Komunikaty prasowe, spotkania i debaty z seniorami to nieodłączna forma działań prewencyjnych. Rozmowy o metodach ,,na wnuczka”, na policjanta”, ,,na pracownika banku” i wskazanie mechanizmu działania oszusta, są bardzo ważne. W ten sposób funkcjonariusze ostrzegają przed utratą pieniędzy, a często oszczędności całego życia.

Jedno ze spotkań w tym temacie odbyło się w środę (25 stycznia) w ,,Klubie Senior +” w Lubsku. W miłej atmosferze policjanci rozmawiali z seniorami o tym jak działają przestępcy oraz o tym jak się przed nimi uchronić. Jednym z zaproszonych gości był Dyrektor Oddziału Banku PKO Bank Polski w Lubsku pan Artur Zieliński, który opowiedział uczestnikom o sytuacjach, do których dochodzi w banku. Bardzo często pracownicy zapobiegają przekazaniu pieniędzy oszustom. Są to trudne sytuacje, bo zmanipulowane osoby nie chcą rozmawiać z pracownikiem i powiedzieć co tak naprawdę się wydarzyło. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w debacie i sami podawali przykłady z życia wzięte. Takiej profilaktyki nigdy nie jest za wiele. Warto przestrzegać i kształtować właściwe mechanizmy postępowania w przypadku na przykład kontaktu telefonicznego z oszustem.

Przestrzegając kilku podstawowych zasad możemy uchronić się przed utratą gotówki:

- rozłącz się w sytuacji, kiedy osoba, która dzwoni do ciebie prosi o podanie numeru PESEL,

- rozłącz się, kiedy rozmówca podaje się za policjanta i mówi, że ktoś z twoich bliskich miał wypadek i potrzebna jest gotówka,

- nigdy nikomu nie podawaj danych logowania do swojego konta internetowego,

- chroń swoje dane osobowe,

- nie klikaj żadnych linków w wiadomości przesłanej sms-em, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila: odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami.

Oszuści potrafią posunąć się do różnych kłamstw oraz nieprawdziwych historii, które mogą w pierwszej chwili wydać się autentyczne. Ich ofiarą może stać się każdy, nie tylko osoby starsze. Dlatego przypominamy, że prokuratorzy lub policjanci nigdy nie proszą o gotówkę, a także nie informują o swoich działaniach. Pozostańmy czujni i nieufni, aby nie stracić swoich oszczędności.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach